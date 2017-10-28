"Роснефть" заморозила видобуток нафти в Чорному морі через санкції

Федеральне агентство з надрокористування РФ задовольнило клопотання "Роснефти" про припинення дії ліцензії на розвідку і видобуток нафти на ділянці в східній частині акваторії Чорного моря. Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначили в "Роснефти", в умовах негативної макроекономічної кон'юнктури і санкційних обмежень наразі проект є економічно неефективним.

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"До того ж на ринку нафтосервісних послуг відсутні бурові судна та бурове обладнання, що відповідають вимогам, які висуває компанія для реалізації проекту будівництва свердловини на Південно-Чорноморській ліцензійній ділянці", - сказав представник "Роснефти".

У "Роснефти" також підтвердили, що компанія не змінює плани проведення робіт на Західно-Чорноморській ліцензійній ділянці на шельфі Чорного моря і найближчим часом приступить до буріння пошуково-оціночної свердловини спільно з італійською нафтовою компанією Eni.

Джерело в Мінприроди Росії також підтвердило російському виданню, що ліцензія на іншу ділянку - Південно-Чорноморську - припинена строком на п'ять років. У прес-службі відомства підтвердили факт призупинення дії ліцензії "Роснефти", але коментувати його не стали.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна очікує винесення Міжнародним трибуналом при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі остаточного рішення за позовом проти Росії, в якому РФ звинувачується в порушенні суверенних прав нашої держави через захоплення Криму і прилеглих акваторій Чорного і Азовського морів, протягом найближчих трьох-чотирьох років.