В українських сховищах скоротилися запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 21 по 28 жовтня скоротилися на 0,2%, або на 36 мільйонів кубометрів, - до 16,915 мільярда кубометрів з 16,951 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, 28 жовтня зі сховищ відібрано 8,08 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і почала його відбір для потреб опалювального сезону.

Україна до початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) накопичила в ПСГ 16,8 мільярда кубометрів газу.