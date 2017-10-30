"Енергоатом" за 9 місяців отримав майже півмільярда гривень збитку проти прибутку роком раніше

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-вересні 2017 року отримало 473,6 мільйона гривень чистого збитку, тоді як за аналогічний період минулого року компанія отримала 996,3 мільйона гривень чистого прибутку.

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Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився порівняно з січнем-вереснем 2016 року на 17% - до 28,891 мільярда гривень з 24,682 мільярда гривень. Валовий прибуток "Енергоатому" за звітний період збільшився до 4,577 мільярда гривень з 4,482 мільярда гривень у січні-вересні 2016 року.

При цьому прибуток від операційної діяльності скоротився на 44,6% - до 2,213 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2016 році скоротив чистий прибуток в 4,5 рази - до 187 мільйонів гривень.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.