Вартість Brent оновила дворічний максимум

У минулу п'ятницю вартість найближчого контракту на поставку нафти Brent після дворічної перерви піднялася вище $60 за барель, повідомляють Ведомости.

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"За даними агентства Reuters, в ході торгів котирування цього сорту піднімалися на 1,6%, до позначки 60,22 долара за барель - максимального значення з 7 липня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на спот-ринку вартість північноморської нафти також піднялася до позначки 60,65 долара, що на 2,7% вище значень закриття четверга, але на 0,6% нижче дворічного максимуму, встановленого у вересні.

Повернення цін на нафту до рівнів літа 2015 року сприяли очікування продовження угоди ОПЕК+. У четвер наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман аль-Сауд заявив, що королівство підтримує продовження угоди про скорочення видобутку нафти.

"Перші однозначні коментарі офіційних представників влади про підтримку продовження угоди зміцнили віру інвесторів у те, що основні учасники пакту продовжать свою співпрацю з метою ребалансування нафтового ринку в 2018 році", - зазначає аналітик Бінбанку Антон Покатович.

За його оцінками, при наявності помірно позитивного новинного фону котирування можуть продовжити своє зростання і наступаючого тижня.