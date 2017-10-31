Ціни на нафту тримаються вище $60 за барель

Світові ціни на нафту демонструють помірну негативну динаміку у вівторок вранці після зростання в понеділок, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:57 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,2% - до 60,4 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,2% - до 54,02 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю вартість марки Brent вперше з 3 липня 2015 року перевищила 60 доларів за барель, WTI - подолала рівень у 54 долара за барель вперше з 1 березня.

У понеділок ціни на нафту зростали в межах 0,7% на тлі надій на продовження угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку після березня 2018 року. У вівторок вранці намітилася корекція цін на "чорне золото".

"Побоювання надлишку пропозиції можуть запросто перетворитися на побоювання нестачі пропозиції, якщо запаси продовжать знижуватися, що вони і роблять, а попит продовжує зростати", - сказав агентству Рейтер інвестиційний аналітик компанії Rivkin Securities Вільям О'Лафлін (William O Loughlin).

У жовтні, за винятком тижня, що завершився 20 жовтня, запаси нафти в США показували щотижневе зниження, що надавало підтримку нафтовим котируванням.