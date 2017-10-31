"Укрнафта" з початку року збільшила прибуток у 2,6 раза

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в січні-вересні 2017 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 2,6 рази – до 1,097 мільярда гривень з 427 мільйонів гривень.

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Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Укрнафти" від реалізації продукції за дев'ять місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем 2016 року до 19,922 мільярда гривень з 15,3 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії за звітний період 2017 року збільшилася до 9,173 мільярда гривень з 7,925 мільярда гривень роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія отримала чистий збиток у розмірі 8,74 мільярда гривень, тоді як в 2015 році чистий збиток компанії становив 5,44 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.