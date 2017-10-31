Южно-Українська АЕС відключила від мережі третій енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі третій енергоблок через втрату збудження генератора. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"30 жовтня 2017 року в 22:03 енергоблок №3 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі через втрату збудження генератора. При перехідних процесах відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не було", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією "Енергоатому", радіаційна обстановка на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень.

"На 30 жовтня 2017 року він становить 0,09 мкЗв/год. Викиди і скиди радіоактивних речовин до навколишнього середовища не перевищують встановлені допустимі значення", - додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ (Миколаївська область) та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).