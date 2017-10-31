Міненерговугілля хоче з листопада підвищити ціну вугілля з держшахт на 10%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало з 1 листопада 2017 року підвищити граничну ціну вугілля, що видобувається державними шахтами і продається теплоелектростанціям, з 2200 гривень за тонну до 2425 гривень за тонну.

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Таке рішення було прийнято під час наради, що відбулася 26 жовтня, повідомляється на сайті міністерства.

"Міненерговугілля з 1 листопада 2017 року рекомендує збільшити для державних підприємств граничний рівень ціни на 1 тонну вугільної продукції для потреб теплових електростанцій енергогенеруючих підприємств та теплових електроцентралей до 2425 гривень за тонну (без ПДВ і витрат на транспортування) з урахуванням базових показників якості", - йдеться у рішенні, текст якого опублікований на сайті.

Повідомляється, що така рекомендація стосується вугілля газової групи калорійністю 5200 ккал за кілограм.

Також у рішенні зазначається, що причиною для підвищення граничної ціни є зростання цін на вугілля на світовому ринку. Згідно з документом, підвищення ціни створить умови для стабільного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.

"Поточна ціна імпортованого вугілля з ЮАР становить приблизно 100 доларів за тонну, з США – 97-110 доларів за тонну", - повідомляється в документі.

Як повідомляв УНІАН, останнє підвищення ціни на вугілля, що видобувається на державних шахтах, пройшло з 1 вересня 2017 року. Тоді ціна зросла на 10% - до 2200 гривень за тонну (без ПДВ і витрат на транспортування).

За даними Міненерговугілля, в січні-серпні 2017 року видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні скоротився на 11,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26,175 мільйона тонн. Із загального обсягу вугілля 4,4 мільйона тонн було видобуто на державних шахтах (16,4%).