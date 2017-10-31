Держгеонадр оцінив видобувані запаси газу на шельфі Чорного та Азовського морів
Разом з тим потенційні запаси газу на шельфі цих морів становлять від 80 до 300 мільярдів кубометрів.
Державна служба геології та надр України оцінює балансові запаси природного газу, який може бути видобутий на шельфі Чорного і Азовського морів, на рівні 48 мільярдів кубометрів. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба відомства.
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"Державним балансом запасів корисних копалин України станом на 01.01.2017 р. на шельфі Чорного і Азовського морів враховуються балансові видобуті запаси природного газу в кількості 37,51 мільярда кубометрів і 10,53 мільярда кубометрів відповідно", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що балансові запаси нафти на шельфі Чорного моря становлять 3,22 мільйона тонн.
"На шельфі Азовського моря розробляється лише родовище "Стрілкове", видобуток газу на якому в 2016 році становив 11 мільйонів кубометрів", - додали в прес-службі.
За інформацією Держгеонадр, геологорозвідувальні роботи в морській акваторії потребують значних фінансових витрат. Такі роботи проводяться з допомогою морських суден і виконуються "Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством" і Державним геофізичному підприємству "Укргеофізика".
"Через недостатнє державне фінансування геологорозвідувальних робіт, дослідження виконуються в незадовільних обсягах", - зазначили в Держгеонадр.
Повідомляється, що на сьогоднішній день Держгеонадр розглядає заявки на геологічне вивчення та розробку родовищ газу на шельфі Чорного і Азовського морів тільки від однієї компанії – державної компанії "Укргазвидобування".
Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко повідомив про плани компанії почати видобувати газ на ділянках, які розташовані шельфі Чорного моря, і вже за 5-7 років вийти на показник видобутку 5 мільярдів кубометрів газу на рік. За його оцінками, потенційні запаси газу на шельфі становлять від 80 до 300 мільярдів кубометрів. Держкомпанія розраховує розпочати розвідувальне буріння в 2019-2020 року і вийти на промисловий видобуток на початку 2021 року.
Навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. В результаті цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" - втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти РФ, а в кінці вересня 2017 року держхолдинг подав позов проти Росії в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди). "Нафтогаз" вимагає відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків (з урахуванням відсотків – 7 мільярдів доларів).
У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів. За 9 місяців 2017 видобуток зріс на 2,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.