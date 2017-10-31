Держгеонадр оцінив видобувані запаси газу на шельфі Чорного та Азовського морів

Державна служба геології та надр України оцінює балансові запаси природного газу, який може бути видобутий на шельфі Чорного і Азовського морів, на рівні 48 мільярдів кубометрів. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба відомства.

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"Державним балансом запасів корисних копалин України станом на 01.01.2017 р. на шельфі Чорного і Азовського морів враховуються балансові видобуті запаси природного газу в кількості 37,51 мільярда кубометрів і 10,53 мільярда кубометрів відповідно", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що балансові запаси нафти на шельфі Чорного моря становлять 3,22 мільйона тонн.

"На шельфі Азовського моря розробляється лише родовище "Стрілкове", видобуток газу на якому в 2016 році становив 11 мільйонів кубометрів", - додали в прес-службі.

За інформацією Держгеонадр, геологорозвідувальні роботи в морській акваторії потребують значних фінансових витрат. Такі роботи проводяться з допомогою морських суден і виконуються "Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством" і Державним геофізичному підприємству "Укргеофізика".

"Через недостатнє державне фінансування геологорозвідувальних робіт, дослідження виконуються в незадовільних обсягах", - зазначили в Держгеонадр.

Повідомляється, що на сьогоднішній день Держгеонадр розглядає заявки на геологічне вивчення та розробку родовищ газу на шельфі Чорного і Азовського морів тільки від однієї компанії – державної компанії "Укргазвидобування".

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко повідомив про плани компанії почати видобувати газ на ділянках, які розташовані шельфі Чорного моря, і вже за 5-7 років вийти на показник видобутку 5 мільярдів кубометрів газу на рік. За його оцінками, потенційні запаси газу на шельфі становлять від 80 до 300 мільярдів кубометрів. Держкомпанія розраховує розпочати розвідувальне буріння в 2019-2020 року і вийти на промисловий видобуток на початку 2021 року.

Навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. В результаті цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" - втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти РФ, а в кінці вересня 2017 року держхолдинг подав позов проти Росії в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди). "Нафтогаз" вимагає відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків (з урахуванням відсотків – 7 мільярдів доларів).

У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% – до 19,8 мільярда кубометрів. За 9 місяців 2017 видобуток зріс на 2,6% - до 15,5 мільярда кубометрів.