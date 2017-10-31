Польська PGNiG зберігатиме газ в українських сховищах

Найбільша державна газова компанія Польщі PGNiG підписала з оператором газотранспортної системи України держкомпанією "Укртрансгаз" договір про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ), повідомила прес-служба PGNiG.

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"Новий контракт дозволить PGNiG використовувати підземні газосховища, розташовані в Україні. Угода надає PGNiG додаткові можливості для розвитку своєї діяльності в галузі торгівлі природним газом на українському ринку", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підписаний договір носить рамковий характер. "В залежності від потреб та ринкової ситуації PGNiG зможе гнучко використовувати сховища природного газу "Укртрансгаз", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, PGNiG розраховує вдвічі збільшити експорт газу до України в 2017 році порівняно з 2016 роком, коли компанія поставила на український ринок 370 мільйонів кубометрів газу.

В середині жовтня компанія підписала угоду з "Укртрансгазом" про транспортування газу по українській ГТС.

Довідка УНІАН. Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Купуючи газ на європейському ринку, Україна почала співпрацювати з багатьма газовими (видобувними) компаніями, такими як норвезька Statoil або польська PGNiG, а також компаніями-трейдерами, наприклад Trafigura.