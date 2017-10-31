Нацкомісія хоче з січня збільшити "зелені" тарифи для домогосподарств

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір збільшити "зелені" тарифи для приватних домогосподарств з 1 січня 2018 року на 0,5% через зміну курсу євро.

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Відповідний проект постанови було схвалено на засіданні НКРЕКП.

Так, комісія має намір збільшити "зелений" тариф на електричну енергію для електростанцій приватних домогосподарств, які виробляють її з енергії сонця і введені в експлуатацію: з 1 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 - до 11,19 грн/кВт-год з 11,13 грн/кВт-год;

з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 – до 10,06 грн/кВт-год з 10,01 грн/кВт-год;

з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2015 – до 6,25 грн/ кВт-год з 6,22 грн/кВт-год;

з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 – до 5,93 грн/кВт-год з 5,9 грн/кВт-год;

з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 – до 5,65 грн/кВт-год з 5,62 грн/кВт-год;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 – до 5,07 грн/кВт-год з 5,05 грн/кВт-год;

з 1 січня 2025 по 31 грудня 2029 – до 4,52 грн/кВт-год з 4,5 грн/кВт-год.

Також комісія збільшила "зелений" тариф на електричну енергію для електростанцій приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру і введені в експлуатацію:

з 1 липня 2015 по 31 грудня 2019 – до 3,63 грн/кВт-год з 3,61 грн/кВт-год (без ПДВ);

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2024 – до 3,26 грн/кВт-год з 3,24 грн/кВт-год;

з 1 січня 2025 по 31 грудня 2029 – до 2,91 грн/кВт-год з 2,9 грн/кВт-год.

Усі тарифи наведено без урахування ПДВ.

У документі наголошується, що, оскільки Національний банк України офіційно не встановлює прогнозний середній курс гривні до євро, при розрахунку "зелених" тарифів був прийнятий офіційний курс гривні до євро за станом на 24 жовтня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Законом України №514-VIII встановлено "зелений" тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив'язаний до курсу євро.

За січень-вересень 2017 року в Україні понад 1,2 тисячі сімей встановили на своїх будинках сонячні електростанції, що в півтора рази більше, ніж за весь 2016 рік. Всього в Україні, за станом на 21 жовтня, 2323 сім'ї встановили сонячні електроустановки загальною потужністю 37 МВт і залучили для цього майже 35 мільйонів євро інвестицій.