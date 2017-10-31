"Дочка" "Газпрому" витратила майже $1 мільйон на лобіювання "Північного потоку-2" в США

Швейцарська компанія Nord Stream 2, яка планує будівництво газопроводу «Північний потік-2» від узбережжя Росії до Німеччини, в липні—вересні витратила не менше $880 тис. на лобіювання у Вашингтоні своїх інтересів, пов'язаних з реалізацією проекту в умовах нових американських санкцій.

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Nord Stream 2, що належить «Газпрому» на 100%, звернулася до послуг трьох лобістських фірм, контракти з ними було укладено в липні — ще до того, як президент США Дональд Трамп підписав новий закон про санкції CAATSA, пише РБК.

Фірма Capitol Counsel отримала від компанії «Газпрому» $150 тис., Hawksbill Group — $80 тис. і Roberti Global — $650 тис., випливає з розкриттів Nord Stream 2 в базі даних про лобістську діяльність сенату США. Контракт Nord Stream 2 з Roberti Global виявився другим найдорожчим в третьому кварталі після договору виробника чіпів Qualcomm з Covington & Burling, підрахувало видання Politico. Контракт з Capitol Counsel був розірваний.

Nord Stream 2 дала фірмам завдання лобіювати «питання, пов'язані з позицією США щодо трубопроводу «Північний потік-2», включаючи вплив потенційних фінансових санкцій на проект». Підписаний Трампом 2 серпня закон, який істотно розширює санкції проти Росії, містить статтю, яка загрожує «Північному потоку-2» та іншим трубопровідним проектам з експорту російських енергоносіїв.

Відповідно до закону президент США може в координації з союзниками Америки ввести заборону на значущу участь в російських проектах з транспортування вуглеводнів за кордон. Закон загрожує санкціями компаніям з будь-якої юрисдикції, які вкладають кошти в російські проекти щодо трубопровідного експорту енергоресурсів, надають для таких проектів товари і технології, надають послуги.

Roberti Global лобіює інтереси «Північного потоку-2» у сенаті і палаті представників США, а також найняла субпідрядника — фірму SMW Partners — для лобіювання від імені Nord Stream 2 в адміністрації президента США (Executive Office of the President).

Представник Nord Stream 2 підтвердив, що зазначені компанії були найняті для «належних лобістських зусиль у Вашингтоні». «Важливо, щоб американські законодавці і зацікавлені сторони були правильно інформовані про проект «Північний потік-2» і його значення для Європи», — говорить представник Nord Stream 2. «Ця діяльність нічим не відрізняється від комунікацій, здійснюваних в інтересах інших компаній, організацій чи урядів», — уточнює він.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Фінансуванням проекту займаються оператор будівництва Nord Stream 2 AG (єдиний акціонер — «Газпром») і п'ять європейських партнерів — Shell, OMV, Engine, Uniper і Wintershall. «Газпром» забезпечує 50% виробничого бюджету Nord Stream 2, інші — по 10%.

У Nord Stream 2 є лобісти і в Євросоюзі, випливає з відповідної бази даних ЄС. Річний бюджет компанії на лобіювання в Європі становить €400-500 тис., плюс вона платить €200-400 тис. в рік стороннім лобістам.