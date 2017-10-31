Вартість нафти знову оновила дворічний максимум

Нафта марки Brent з постачанням на грудень перевищила позначку $61 за барель, свідчать дані торгів на біржі ICE в Лондоні. Останній раз нафта цієї марки торгувалася вище цієї позначки 4 липня 2015 року. Про це повідомляє РБК.

За барель нафти Brent давали $61,13, що на 0,89% вище рівня відкриття торгів.

Ціни на нафту продовжують зростати вже другий тиждень. Минулого тижня ціна марки Brent вперше з 3 липня 2015 року перевищила позначку в $60 за барель.

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Експерти, опитані Bloomberg, пов'язували зростання цін на нафту з оптимістичними очікуваннями того, що ОПЕК продовжить свою угоду про скорочення поставок нафти, а також на тлі «крихкою ситуації» між Іраком і Іракським Курдистаном.