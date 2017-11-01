У Росії заявили про можливий підрив лінії газопроводу в окупованому Криму

Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії повідомив про виявлення пошкодження лінії газопроводу в Криму. Про це передає 112.ua з посиланням на РИА Новости.

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Інцидент стався 31 жовтня близько 20.00. В цей час на газорозподільній станції поряд з селищем Виноградне в Алушті було зафіксовано зниження тиску газу.

"Одночасно з цим припинилася подача електроенергії у зв'язку з падінням опори ЛЕП. При огляді місця події фахівцями було виявлено зовнішнє пошкодження лінії газопроводу", - йдеться в повідомленні відомства. НАК опрацьовує всі можливі версії інциденту, в тому числі диверсії", наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що окупований Російською Федерацією Крим отримує газ "з материка" по газопроводу довжиною 358,7 км.