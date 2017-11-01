Нафта в плюсі – торгується вище $61 за барель

Ціни на нафту помірно зростають вранці в середу за рахунок суворого дотримання умов глобальної угоди про скорочення видобутку сировини її учасниками.

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Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,44 відсотка до $61,21 за барель. Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $54,68 за барель, що на 0,55 відсотка вище за попереднє закриття.

Видобуток нафти ОПЕК знизилася на 80.000 барелів на добу до 32,78 мільйона барелів на добу в жовтні, показали розрахунки Рейтер. Таким чином, рівень дотримання групою глобального пакту зріс до 92 відсотків у попередньому місяці проти вересневих 86 відсотків.

Серед інших факторів підтримки котирувань аналітики називають скорочення тижневих запасів нафти в США, що перевищило прогнози.

Вони зменшилися на 5,1 мільйона барелів до 456,8 мільйони за тиждень до 27 жовтня, тоді як аналітики передбачали зниження на 1,8 мільйона барелів, повідомив Американський інститут нафти (API) у вівторок.

У фокусі уваги інвесторів – офіційна статистика від Управління енергетичної інформації (EIA).

Нафтоекспортний картель ОПЕК і кілька країн поза організацією, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися скоротити видобуток на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. Пізніше вони домовилися продовжити дію пакту до березня 2018 року.

Наступне засідання ОПЕК, на якому учасники угоди обговорять успіх загальної справи і подальшу політику, заплановано на 30 листопада у Відні.

Основне питання, яке хвилює гравців ринку, – це як учасники угоди будуть виходити з неї. Якщо після закінчення терміну дії угоди, виробники повернуться до повної потужності нафтовидобутку, і виробництво сировини в США також буде зростати, то ринок у черговий раз зіткнеться з надлишком пропозиції.