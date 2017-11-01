На українських ТЕС зростають запаси дефіцитного вугілля

Запаси антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 25 по 31 жовтня цього року зросли на 2,4% - до 558,9 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 0,8% - до 534,9 тис. тонн із 539,4 тис. тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень збільшилися на 0,8% - до 1,094 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій та Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної Україні території. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року.

Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на постачання до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитової групи.