Южно-Українська АЕС після ремонту підключила до мережі другий енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі другий енергоблок після завершення поточного ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«1 листопада 2017 року о 02:42 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після закінчення поточного ремонту. Обладнання першого енергоблоку ЮУАЕС працює без зауважень в заданому режимі. Третій енергоблок перебуває в поточному ремонті», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією «Енергоатома», радіаційна ситуація на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику знаходиться на рівні природних фонових значень.

«На 1 листопада 2017 року він становить 0,10 мкЗв/год. Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).