Пов'язана з Курченком компанія монополізувала імпорт дизпального "Газпрому" до України - ЗМІ

ТОВ «Перспектива трейдгрупп», що має тісні зв'язки з Сергієм Курченком, в жовтні стала єдиним одержувачем в Україні дизпального виробництва «Газпром нафтохім Салават». За оперативними даними, обсяг поставок у жовтні зберігся на рівні вересня – близько 1000 т, пише enkorr.

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Посередником під час відправки салаватською ДП на адресу ТОВ «Перспектива трейд» є британська компанія LVK Centre Limited. Контрактодержателем під час отримання «Перспективою трейд» палива від LVK Centre Limited є ТОВ «Елікор Капітал».

Ця компанія відома тим, що в серпні 2016 року під час активних дій «Укргазвидобування» та правоохоронців щодо розірвання договорів СД, викупила у ряду колишніх партнерів «Укргазвидобування» зі спільної діяльності видобутий ними природний газ. Такі контракти 22 серпня 2016 р. були укладені з ТОВ «Цефей» і «Карпатнадраінвест».

Раніше імпорт салаватського ДП контролювала «Сокар Україна», але призупинила цю діяльність. «Ми стоїмо на паузі, умови поставок змінилися», – сказав тоді enkorr менеджер одного з підрозділів «Сокара».

ТОВ «Перспектива трейдгрупп» зареєстровано у Києві за адресою вул. Шолуденко, 1-б на харків'янку Світлану Глущенко, вона ж є директором. Дата реєстрації – 5 вересня 2014 р.

У 2016-2017 роках «Перспектива трейдгрупп» фігурувала у розслідуванні СБУ і Нацполіції, що проводятися щодо бізнесу Сергія Курченка. Зокрема, до початку 2016 р. слідчі поліції проводили виїмку документів за її адресою реєстрації, які свідчили про фінансово-господарські взаємовідносини цієї компанії з низкою структур Курченка, такими як ПАТ «ФК Металіст», «Металіст Холдинг» та інші. Також ця компанія фігурувала у розслідуванні СБУ щодо фінансування терористичної «ЛНР».

Крім того, «Перспектива трейдгрупп» була одним із трьох юридичних осіб, які в квітні 2017 р. озвучувалися на нараді Міненерго РФ в якості можливих монопольних одержувачів російського ЗВГ в Україні. Тоді ряд джерел enkorr вперше пов'язував цю компанію з бізнесом Курченка.

Нагадаємо, в кінці серпня Федеральна служба технічного експортного контролю Росії дала дозвіл ТОВ «Газпром нафтохім Салават» на експорт до України до кінця року 100 тис. т дизельного палива. Одержувачем ресурсу став SOCAR. Контрактодержателем стала британська LVK Centre Limited, яка, згідно із заявою «Сокар Україна» пройшла всі корпоративні перевірки.

З 2015 року Росія ввела особливий режим експорту дизельного палива до України, визнавши його товаром подвійного призначення. З 2016 р. російські виробники повинні отримувати дозволи ФСТЕК, надаючи детальну інформацію про одержувачів цієї продукції в Україні. З 2016 р. єдиним постачальником ДТ до України була компанія «Роснефть», що працює через швейцарського трейдера Proton Energy Group S. A. Поставки здійснюються виключно через нафтогін «Самара – Західний напрямок».