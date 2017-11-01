Транзит газу з початку року приніс бюджету України майже 25 мільярдів

Надходження в державний бюджет від транзиту природного газу з Росії в країни Європейського Союзу через територію України в січні-вересні 2017 року склали 24,9 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", не надавши порівняльні дані за аналогічний період 2016 року.

Читайте такожУкраїна додатково заробила $300 мільйонів за час простою газопроводу OPAL

"Доходи від транзиту газу забезпечили близько чверті платежів групи "Нафтогаз" до державного бюджету... 24,9 мільярда гривень бюджетних надходжень забезпечив транзит газу за 9 місяців", - відзначили в прес-службі, додавши, що загальна сума надходжень становить 91,6 мільярда гривень.

За інформацією прес-служби, розмір надходжень до держбюджету України від транзиту газу можна порівняти з витратами на освіту і в півтора рази перевищує витрати на охорону здоров'я, спорт і охорону навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, згідно з раніше озвучених главою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболевым оцінками, доходи України від транзиту газу в 2017 році становитимуть близько 3 мільярдів доларів.

Чинний контракт на транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" було укладено в 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року). Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір припинити або знизити транзит газу через територію України до країн ЄС (до 15 мільярдів кубометрів на рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів – газопроводу по дну Балтійського моря ("Північний потік-2") і Чорного моря ("Турецький потік").

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, "Північного потоку-1"), "Газпром" часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачування газу через територію України з-за ремонтів на морських газопроводах. Цього року фіксують рекордні показники транзиту російського газу. За даними "Укртрансгазу", за 9 місяців 2017 року транзит газу через територію України збільшився на 23,5% - до 70,4 мільярда кубометрів.

Згідно з інформацією "Нафтогазу", збереження транзиту по території України буде можливим лише за умови залучення кваліфікованого західного партнера до управління українською ГТС.