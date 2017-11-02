Нафта дешевшає після різкого стрибка напередодні

Ціни на нафту в четвер вранці демонструють слабку різноспрямовану динаміку на тлі даних про скорочення запасів сирої нафти в США і коментарях про домовленості ОПЕК+, повідомляє Прайм.

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"Станом на 07:55 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,03%, до 60,51 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,07%, до 54,26 долара за барель. Днем раніше нафту марки WTI вперше з 3 січня перевищила рівень в 55 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 27 жовтня, знизилися на 2,4 мільйона барелів, або на 0,5%, до 454,9 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження лише на 0,38%, або на 1,756 мільйона барелів, до 455,544 мільйона барелів.

"При цьому запаси бензину в США скоротилися на 4 мільйони барелів, або на 1,9%, до 212,8 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 0,3 мільйона барелів, або на 0,2%, і становлять 128,9 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Крім того, оптимізм на сировинних ринках підтримується коментарями по домовленостям ОПЕК+.