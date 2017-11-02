Транзит російського газу через Україну зріс на 19%
13:04, 02 листопада 2017Енергетика
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Транзит російського газу з початку року збільшився до 77,4 мільярда кубів, що є максимальним значенням за останні 7 років.
Ілюстрація REUTERS
Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-жовтень 2017 року зріс на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 77,4 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".
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Згідно з повідомленням, це значення транзиту є максимальним за останні 7 років.
Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.
За 9 місяців 2017 року транзит газу зріс на 23,5% - до 70,4 мільярда кубометрів.
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