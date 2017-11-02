Ахметов шантажує владу низькими запасами вугілля з метою домогтися підвищення тарифів на електроенергію – експерт

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова шантажує владу рекордно низькими запасами вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з метою домогтися підвищення тарифів на електроенергію. Таку думку опублікував експерт у сфері енергетики, голова «Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг» Андрій Герус в одному українському інтернет-виданні.

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За його словами, цього року запаси вугілля на складах ТЕС рекордно низькі, незважаючи на те, що для недопущення такої ситуації з квітня 2016 року при розрахунку ціни на електроенергію використовується формула «Роттердам+», застосування якої призвело до значного зростання тарифів ТЕС.

«Таке зростання тарифу ніяк не корелює з формуванням запасів вугілля для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Навпаки, незважаючи на істотне зростання тарифу ТЕС (більше інфляції), запаси на складах кожен рік стають нижчими, а цього - рекордно низькі. Тому, це типова тактика тиску з боку компанії, яка займає домінуюче становище на ринку - таким чином вона вимагає підвищення тарифу та додаткових платежів», - написав Герус.

Він додав, що близько 95% вугілля закуповується або на українських шахтах, або з близького зарубіжжя, і його ринкова ціна (з урахуванням якості) істотно нижча, ніж ціна «Роттердам+».

«Найбільше зниження складів (запасів вугілля - УНІАН) спостерігається у компанії ДТЕК, у тому числі щодо газової групі (Р), яку компанія ДТЕК сама ж і видобуває (їй належить 80% видобутку вугілля в Україні). При такому зростанні тарифів причина не забезпечення складів вугілля може бути тільки одна - шантаж, щоб домогтися додаткових преференцій і зростання тарифів», - написав він.

За даними експерта, на початок опалювального сезону 2017-2018 років на складах українських ТЕС було накопичено 1,1 млн тонн вугілля, що на 27% менше, ніж до початку опалювального сезону 2016-2017 років, коли запаси становили 1,5 млн тонн.

Також він повідомив, що запаси антрацитового вугілля на складах ТЕС ДТЕК у жовтні 2017 року становили 176 тис. тонн, що на 50% менше, ніж у жовтні 2016 року.

Запаси вугілля газової групи на складах ТЕС ДТЕК у жовтні 2017 року, за даними Геруса, становили 350 тис. тонн, що на 55% менше, ніж у жовтні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, формула «Роттердам+» була затверджена у квітні 2016 року. Згідно з нею, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Раніше в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля. А експерт Герус раніше заявляв, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн. На сьогоднішній день стосовно цієї формули ведеться розслідування детективами НАБУ.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантравацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.