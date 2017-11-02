Україна з початку року купила майже 12 мільярдів кубів імпортного газу

Імпорт природного газу до України за січень-жовтень 2017 року зріс у 1,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 11,8 млрд кубометрів.

Читайте такожУкраїна з початку року видобула понад 17 мільярдів кубів газу

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Відзначається, що Україна вже 700 днів не імпортує газ з Росії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу, що на 7,8% більше, ніж у 2015 році. Минулого роук «блакитне» паливо імпортувалося тільки з країн ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м та Польщі – 1 млрд куб. м.