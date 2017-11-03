Термін експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС продовжили на 10 років

Державна інспекція ядерного регулювання ухвалила рішення про продовження терміну експлуатації Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» третього енергоблоку Запорізької АЕС на наступні 10 років. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держатомрегулювання.

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«Так, це рішення було прийнято. Ми узгодили рішення, залишилися лише деякі формальності», - повідомили в інспекції, додавши, що термін продовження становить 10 років - до 5 березня 2027 року.

Також в інспекції підтвердили можливість безпечної довгострокової експлуатації цього блоку.

«Результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки енергоблоку №3 і інспекційного обстеження підтверджують можливість безпечної довгострокової експлуатації блоку... Енергоблок №3 Запорізької АЕС відповідає вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки», - йдеться у тексті постанови колегії Держатомрегулювання.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

Наприкінці жовтня в «Енергоатомі» повідомили, що компанія закінчує роботи з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку ЗАЕС і планує запустити його в роботу в першій декаді листопада 2017 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985 році, третій - у 1986 році, четвертий - у 1987 році, п'ятий - у 1989 році, шостий - у 1995 році.