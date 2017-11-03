Світові ціни на нафту знову пішли вгору

Світові ціни на нафту днем продовжують зростати, так як на ринках наростає оптимізм щодо можливого продовження угоди щодо скорочення видобутку ОПЕК+, повідомляє Прайм.

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"Станом на 14:46 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,35%, до 60,83 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,28%, до 54,69 долара за барель", - говоритмя в повідомленні.

Інвестори продовжують відігравати коментарі міністра нафти Іраку Джаббара аль-Лаїбі. Він заявив, що Ірак, який посідає друге місце серед членів ОПЕК за обсягами видобутку нафти, підтримає будь-яке рішення нафтовидобувних країн, що беруть участь в угоді ОПЕК+, включаючи продовження угоди на дев'ять місяців після березня 2018 року для підтримки цін на нафту.

"Дотримання умов угоди зараз на високому рівні. Очікується, що на зустрічі ОПЕК+ в листопаді - ред.) звучатимуть коментарі в підтримку продовження в березні угоди щодо скорочення видобутку", - цитує агентство Рейтер менеджера по інвестиціям у U. S. Bank Марка Уоткінса (Mark Watkins).