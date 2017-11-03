Світові ціни на нафту знову пішли вгору

15:49, 03 листопада 2017
Енергетика
133

Інвестори реагують на заяву міністра нафти Іраку, що країна підтримає будь-яке рішення нафтовидобувних країн, включаючи нове обмеження нафтовидобутку.

Ілюстрація REUTERS

Світові ціни на нафту днем продовжують зростати, так як на ринках наростає оптимізм щодо можливого продовження угоди щодо скорочення видобутку ОПЕК+, повідомляє Прайм.

Читайте такожВартість нафти знову оновила дворічний максимум

"Станом на 14:46 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,35%, до 60,83 долара за барель, ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,28%, до 54,69 долара за барель", - говоритмя в повідомленні.

Інвестори продовжують відігравати коментарі міністра нафти Іраку Джаббара аль-Лаїбі. Він заявив, що Ірак, який посідає друге місце серед членів ОПЕК за обсягами видобутку нафти, підтримає будь-яке рішення нафтовидобувних країн, що беруть участь в угоді ОПЕК+, включаючи продовження угоди на дев'ять місяців після березня 2018 року для підтримки цін на нафту.

"Дотримання умов угоди зараз на високому рівні. Очікується, що на зустрічі ОПЕК+ в листопаді - ред.) звучатимуть коментарі в підтримку продовження в березні угоди щодо скорочення видобутку", - цитує агентство Рейтер менеджера по інвестиціям у U. S. Bank Марка Уоткінса (Mark Watkins).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нафта видобуток ціни#ОПЕК нафтовидобуток