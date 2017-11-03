"Нафтогаз" заявляє про втрату монополії на газовому ринку України

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" вже не є монополістом на газовому ринку України. Щоб підтвердити або спростувати цей статус, "Нафтогаз" вирішив звернутися до регулятора з проханням провести відповідну перевірку. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті "Нафтогазу".

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"Результати аналізу, проведеного НАК "Нафтогаз України" з використанням стандартних європейських методик (SSNIP тест), свідчать про те, що після інтеграції українського ринку газу в європейський ринок "Нафтогаз" вже не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку газу", - йдеться в заяві НАКу.

Для того, щоб запобігти подальшому "поширенню маніпуляцій на тему монополізму "Нафтогазу", компанія вирішила звернутися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) з проханням провести власне дослідження ринку газу. Таким чином, регулятор або підтвердить, або спростує заяву НАКу.

Також "Нафтогаз" звернувся до міжнародних партнерів України, в першу чергу, до Секретаріату Енергетичного Співтовариства з проханням надати відповідну експертну підтримку.

"Як єдиний магазин в ізольованому населеному пункті втрачає монопольне становище коли будуються нові шляхи сполучення і з'являється можливість купувати в інших магазинах, так і Нафтогаз втратив своє монопольне становище з інтеграцією українського ринку в європейський", - заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Він пояснює: "Положення "Нафтогазу" на ринку навіть при великому бажанні не може привести, наприклад, до того, щоб "Нафтогаз" продавав газ за ціною вище ніж на конкурентному ринку... Відсутність такої можливості доводить той факт, що "Нафтогаз" не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку".

Стандартний європейський тест для визначення монопольного (домінуючого) становища досить простий - може компанія утримувати протягом року ціну вище хоча б на 5% ціни, яка склалася за умов існування значної конкуренції.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2015 року в Україні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і теплокомуненерго для потреб населення. З цього часу "Нафтогаз України" поставляє газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

У липні 2017 Окружний адмінсуд зобов'язав Кабмін компенсувати "Нафтогазу" збитки від поставок газу для населення, але уряд відмовився платити.