"Газпром" закінчив будівництво "Турецького потоку" в Росії

Російський "Газпром" завершив будівництво морських ділянок двох ниток "Турецького потоку" на території РФ і продовжив будівництво першої нитки у виключній економічній зоні Туреччини, повідомляє Прайм з посиланням на заяву South Stream Transport B. V.

Читайте такожУ "Нафтогазі" підрахували втрати України в разі запуску "Турецького потоку"

"4 листопада 2017 року перша нитка морського газопроводу "Турецький потік" увійшла в виняткову економічну зону Туреччини. Pioneering Spirit, найбільше в світі трубоукладальне і будівельне судно, відзначило дану подія, уклавши в море трубні секції з російським і турецьким прапорами, які символізують перетин кордону виняткової економічної зони між двома країнами", - йдеться в повідомленні.

"Перетин кордону також знаменує закінчення будівництва морських ділянок двох ниток на території російської виключної економічної зони", - зазначається там.

Загалом "Газпром" побудував 448 кілометрів за двома ниткам "Турецького потоку".

"Менш ніж за 6 місяців побудовано майже 25% морської ділянки. Це відповідає запланованим графікам будівництва. Очікується, що транспортування газу по "Турецькому потоку" почнеться в грудні 2019 року", - повідомляє SST.

"Газпром" 7 травня приступив до будівництва морської ділянки газопроводу "Турецький потік". Проект передбачає будівництво двох ниток потужністю по 15,75 мільярда кубометрів кожна.

Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, закінчити її будівництво планується в березні 2018 роки; друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи (завершення будівництва заплановано на 2019 рік).