До України прибуло восьме судно з африканським вугіллям

У морський торговельний порт "Чорноморськ" (Одеська область) прибуло судно з 75 тонн антрациту з Південно-Африканської Республіки. Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ", 3 листопада о 17:00 в порту ошвартоване судно з вугілля антрацитної групи з ПАР.

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Зокрема, балкер Scythia Graeca доставив до України 75 тисяч тонн антрациту, а в 20:00 порт вже почав розвантаження судна.

"Судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки обробляють на першому терміналі порту. Виробничі потужності дозволяють робити це в найкоротші терміни, а в період нового опалювального сезону швидкість обробки цього вантажу найбільш важлива. Порт справляється з подібними завданнями професійно, саме тому 3 роки тому перші партії південно-африканського вугілля йшли в Україну через порт в Чорноморську", - підкреслили в прес-службі

Зазначається, що дана партія африканського вугілля прибула для енергетичного холдингу ДТЕК. Після вивантаження біля причалів порту антрацит попрямує на Криворізьку ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого зосереджений в районах у Донецькій та Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на постачання вугілля з ПАР в обсязі понад 600 тисяч тонн з можливістю збільшення об'єму до 1 мільйона тонн.

21 жовтня порт "Южний" прийняв сьомий в поточному році балкер з вугіллям з ПАР для ДТЕК. Прибулий антрацит попрямує на Придніпровську та Криворізьку ТЕС, щоб поповнити складські запаси на опалювальний сезон. Тоді в прес-службі ДТЕК заявили, що компанія вже поставила 450 тисяч тонн антрациту з ПАР.

Перше судно було прийнято ДТЕК у морському порту "Южний" 25 травня.

Довідка УНІАН. Порт "Чорноморськ" - універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн.