Запорізька АЕС підключила до мережі третій енергоблок після продовження терміну експлуатації

Запорізька атомна електростанція підключила до Об'єднаної енергосистеми України блок №3 після продовження терміну його експлуатації до 5 березня 2027 року, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

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«6 листопада 2017 року о 8:16, після 264 діб всеосяжного середнього ремонту, впродовж якого було виконано всі узгоджені заходи з продовження терміну експлуатації та підвищення рівня безпеки, енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергомережі. Ведеться набір потужності», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що третій енергоблок підключено до мережі на підставі ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України, про продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 Запорізької АЕС до 5 березня 2027 року.

«Проведені на енергоблоці роботи повністю відповідають міжнародним стандартам МАГАТЕ, законодавству України в сфері ядерного регулювання, а також загальносвітовому досвіду експлуатації ядерних установок у понадпроектний термін», - відзначили у прес-службі.

Відзначається, що в даний час на Запорізькій АЕС у роботі перебуває 5 енергоблоків. Енергоблок №1 перебуває в плановому ремонті.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Держатомрегулювання продовжила термін експлуатації третього енергоблоку Запорізької АЕС на 10 років.

«Енергоатом» вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання ухвалила рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року.

Наприкінці жовтня в «Енергоатомі» повідомили, що компанія завершує роботи з продовження терміну експлуатації третього енергоблоку ЗАЕС і планує запустити його в роботу в першій декаді листопада 2017 року.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - в 1995 році.