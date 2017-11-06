"Енергоатом" представив нефінансовий звіт компанії за 2016 рік

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» першою з державних підприємств України 3 листопада представила нефінансовий звіт за 2016 рік, в якому описана соціальна роль компанії та пріоритети її розвитку, серед яких високий рівень безпеки роботи АЕС, надійна генерація електроенергії, турбота про колектив компанії та населення міст-супутників атомних станцій.

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Цей звіт був представлений президентом «Енергоатома» Юрієм Недашковським і заступником директора Центру зовнішніх інформаційних комунікацій компанії Данилом Лавреновим.

«За роки нашої діяльності ми визначили основні пріоритети нашої діяльності, які червоною ниткою проходять через весь наш звіт. Це забезпечення найвищого рівня безпеки, надійне постачання електроенергією, зміцнення енергетичної незалежності України, відкритість, прозорість, а також внесок у соціальний та економічний розвиток нашої держави. Ці пріоритети є невід'ємними один від одного», - сказав Недашковський, додавши, що нефінансовий звіт розповідає про соціальну роль «Енергоатома», його вплив на навколишнє середовище, про підходи компанії до культури безпеки.

«Високий рівень ядерної, радіаційної, технологічної та екологічної безпеки – один із головних пріоритетів атомної генерації. Філософія нашої компанії полягає в тому, щоб не зупинятися на досягнутому, а постійно займатися підвищенням рівня безпеки», - додав президент компанії.

За словами Лавренова, компанія прагне максимально інтегрувати в свою щоденну діяльність мети сталого розвитку, які відображені у фінансовому звіті. До них належать якісна освіта, гендерна рівність, гідна праця та економічне зростання, впровадження інновацій, боротьба із змінами клімату та інші.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. У структурі компанії працює близько 35 тис. осіб.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.