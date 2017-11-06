Китайські компанії хочуть прокредитувати будівництво блоків ХАЕС і пропонують власну технологію

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» отримала від «Китайської національної ядерної корпорації» (CNNC) та «Індустріального комерційного банку Китаю» (ICBC) пропозицію з надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Про це повідомив журналістам 3 листопада голова компанії Юрій Недашківський після завершення презентації нефінансового звіту «Енергоатома» за 2016 рік.

«Представники CNNC International прибули в Україну з представниками дуже потужної фінансової установи - «Індустріального комерційного банку Китаю». Вони запропонували участь у добудові третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС за формулою «1 + 1». Тобто, третій блок будується за технологією ВВЕР (тип реактора, які сьогодні експлуатуються на українських АЕС - УНІАН), а четвертий блок добудовується за їхньою технологією HPR-1000. Вони пропонують профінансувати добудову обох реакторів на 85%», - сказав він.

За словами Недашківського, китайська сторона зацікавлена в просуванні своїх технологій в європейських країнах.

«Ми розглядаємо цей проект як один з альтернативних серед тих проектів, які вже існують», - зазначив глава «Енергоатома», нагадавши, що раніше компанія вже представила проект завершення будівництва двох блоків ХАЕС з використанням на обох блоках технології ВВЕР і отриманням кредитного фінансування під заставу експорту електроенергії до ЄС по «Енергомосту «Україна-ЄС».

Як повідомляв УНІАН, у рамках проекту «Енергоміст «Україна-ЄС» передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Поставки електроенергії до Європи за довгостроковими договорами можуть дати змогу залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Крім того, «Енергоатом» планує представити на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

За словами глави «Енергоатома» Юрія Недашківського, компанія планує почати експорт електроенергії до ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 року - початку 2021 року.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блока ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі й через брак фінансування.