"Енергоатом" планує в грудні вивести в ремонт третій блок Рівненської АЕС для продовження його експлуатації

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує в грудні 2017 року вивести в ремонт третій блок Рівненської АЕС для виконання всіх заходів, які необхідні для продовження терміну експлуатації блоку. Про це повідомив глава компанії Юрій Недашковський журналістам 3 листопада по завершенні презентації нефінансового звіту "Енергоатому" за 2016 рік.

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"У нас в грудні зупиняється, по завершенні тридцятирічного терміну експлуатації, третій енергоблок Рівненської АЕС. Відповідну заяву на продовження експлуатації – УНІАН) вже подано. Блок буде тривалий час перебувати в ремонті для виконання заходів з продовження терміну служби", - сказав він.

За словами Недашковського, на всіх блоках компанії можна виконати заходи з продовження терміну їх експлуатації.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року. 3 листопада було прийнято рішення про продовження терміну експлуатації третього блоку ЗАЕС – до 5 березня 2027 року.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.