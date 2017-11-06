Вартість Brent оновила дворічний максимум після арешту саудівських принців

Нафта марки Brent оновила дворічний максимум, подорожчавши в понеділок до 62,81 долара, на тлі затримання саудівських принців і загибелі високопоставлених чиновників в авіакатастрофі на кордоні з Єменом, повідомляє Прайм.

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"За даними на 17:00 Brent торгується на лондонській біржі за ціною 62,61 долара. Раніше подібна ставка була зафіксована в листопаді 2015 року", - йдеться в повідомленні.

У неділю Вищий комітет з боротьби з корупцією Саудівської Аравії розпорядився затримати близько 40 впливових осіб країни, до яких увійшли члени королівської сім'ї, міністри, військові та підприємці.

Того ж дня в авіакатастрофі на півдні країни загинув принц Мансур бен Мукрін. На борту вертольота знаходилися також інші високопоставлені чиновники.