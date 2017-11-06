Україна з початку року експортувала електроенергії на $210 мільйонів

Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 69,7% - до 209,293 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

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За даними відомства, 56,6% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії до Угорщини. Близько 23,25% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Молдову і 15% – на Польщу.

У жовтні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на 13,957 мільйона доларів, до Молдови – на 4,305 мільйона доларів, до Польщі – на 122 тисячі доларів.

При цьому повідомляється, що імпорт електроенергії за підсумками 10 місяців становить 1,9 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% – до 152 мільйонів доларів.