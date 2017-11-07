Ціни на нафту повернулися до падіння після потужного ралі напередодні

Ціни на нафту демонструють незначну негативну динаміку у вівторок вранці в рамках корекції після того, як у понеділок вартість "чорного золота" оновила максимальні відмітки з 2015 року на тлі новин з Саудівської Аравії, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:43 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,12% - до 64,19 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,01% - до 57,34 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Напередодні вартість марки Brent подолала позначку в 64 долара за барель, а ціна на нафту марки WTI перевищила 57 доларів: це сталося вперше з літа 2015 року. Зростання цін на нафту в понеділок низка експертів пов'язали із затриманням членів королівської родини, міністрів і бізнесменів в Саудівській Аравії. У неділю Вищий комітет по боротьбі з корупцією Саудівської Аравії розпорядився затримати близько 40 впливових осіб, до яких увійшли члени королівської сім'ї, колишні міністри, військові та підприємці.

"Ми очікуємо, що вартість WTI може перевищити 60 доларів, а Brent, можливо, подолає позначку в 70 доларів вже до кінця року", - відзначає аналітик ASR Wealth Advisers Шейн Ченел (Shane Chanel), якого цитує агентство Reuters.

Разом з тим корекцію на ринку обмежують очікування продовження віденської угоди ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку. Міністерська зустріч країн-учасниць угоди, на якій обговорюватимуться перспективи його подальшого продовження, пройде 29 листопада у Відні.

ОПЕК і ряд не входять в організацію країн (ОПЕК+) домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення своєї здобичі нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року, а в травні продовжено ще на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.