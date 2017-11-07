Хмельницька АЕС відключила від мережі перший енергоблок для планового ремонту

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №1 для проведення планового капітального ремонту, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"7 листопада 2017 року в 02:46 енергоблок №1 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового капітального ремонту. Згідно з планом, ремонтні роботи триватимуть 96 діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 1008 МВт.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.