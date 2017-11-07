"Нафтогаз" почав внутрішнє розслідування через офшорний скандал

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" почала службову перевірку інформації про відкриття компанії та можливе проведення операцій в іноземній юрисдикції членом правління "Укртрансгазу" Сергієм Алексєєнко, колишнім головним радником голови правління "Нафтогазу". Про це повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія оприлюднить результати перевірки після її завершення.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє".

Так, за даними ЗМІ, в розслідуванні, що отримав назву "Райські досьє" (Paradise Papers) повідомляється, що на початку 2016 року на острові Мен для Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютних обмежень, які діяли в Україні.

Також у розслідуванні журналістів фігурує президент України Петро Порошенко, у якого, за даними ЗМІ, був відкритий офшор на Британських Віргінських островах з метою мінімізації сплати податків його фірми Roshen.

Довідка УНІАН. "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Державна компанія "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".