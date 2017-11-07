Reuters дізнався про намір ОПЕК продовжити заморозку нафтовидобутку до кінця 2018 року

Нафтоекспортний картель ОПЕК, швидше за все, продовжить дію глобального пакту про обмеження видобутку нафти до кінця 2018 року, незважаючи на прогнозовані перебої з виробництвом сировини, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

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ОПЕК і кілька країн, що не входить до організації, в грудні 2016 року домовилися скоротити видобуток на 1,8 мільйона барелів на добу заради вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. Пізніше вони домовилися продовжити дію пакту до березня 2018 року.

Наступне засідання ОПЕК, на якому учасники угоди обговорять успіх загальної справи і подальшу політику, заплановано на 30 листопада у Відні.

З минулого року видобуток нафти у Венесуелі щомісяця знижується приблизно на 20 тисяч барелів на добу і, як очікується, скоротиться ще на 240 тисяч барелів на добу наступного року через санкції США та брак інвестицій в нафтову інфраструктуру країни.

Пропозиція нафти з Нігерії, Лівії, які не входять до угоди ОПЕК+, залишається нестабільною через постійні збройні конфлікти, які призводять до обмеження виробництва і поставок сировини.

Тим не менш ОПЕК та її негласний лідер – Саудівська Аравія – чи стануть нарощувати видобуток наступного року, щоб компенсувати скорочення пропозиції з вищезазначених членів групи, оскільки основний фокус ОПЕК збережеться на завданні скоротити запаси сировини в країнах ОЕСР до середнього рівня за п'ять років, сказало джерело, знайоме з політикою Ер-Ріяда.

"ОПЕК, швидше за все, не зійде з обраного шляху до кінця 2018 року. Нам потрібно, щоб комерційні запаси зменшилися", – уточнив він.

"ОПЕК вважає, що наступного року нижньою межею діапазону цін на нафту буде відмітка в $60 за барель".

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Інше джерело в ОПЕК також вказало на ризик скорочення пропозиції з Венесуели, обмовившись, що це зовсім не означає, що ОПЕК через це стане збільшувати видобуток.

Гравці ринку переживали, що як тільки дія угоди ОПЕК+ закінчиться, виробники знову почнуть нарощувати видобуток і постачання сировини, ударяючи тим самим за цінами.

Зменшити ці побоювання допомогли коментарі наслідного принца Саудівської Аравії, який сказав, що Ер-Ріяд підтримує ідею продовження нафтового пакту.

Міністр енергетики королівства Халід аль-Фалих сказав сьогодні, що баланс попиту і пропозиції на світовому ринку продовжує відновлюватися, а запаси сировини знижуються. Що стосується дотримання ОПЕК+ умов угоди про обмеження нафтовидобутку, то аль-Фаліх вважає, що його учасники чудово справляються зі своїм завданням.