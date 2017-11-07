ЄК хоче змусити Росію дотримуватися європейських правил під час будівництва "Північного потоку-2"

Європейська комісія може змусити Російську Федерацію дотримуватися європейських правил при будівництві «Північного потоку-2».

Читайте також"Північний потік-2" позбавить Україну майже $3 мільярдів щорічних доходів – посол США

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у соціальній мережі Facebook.

Вона звернула увагу, що 8 листопада Єврокомісія схвалить пропозицію щодо внесення змін до третьої газової директиви (Третій енергетичний пакет, директива 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу).

"Ця пропозиція передбачає запровадження простого правила – що газопроводи з третіх країн мають відповідати вимогам цієї директиви. Мета цієї пропозиції чітка – довести Росії серйозність намірів Єврокомісії щодо "Північного потоку-2", - заявила Зеркаль.

"Раніше Єврокомісія виступила з ініціативою укласти з РФ угоду, якою врегулювати усі проблемні питання NS2 ("Північного потоку 2"). Одна з наріжних проблем – урахування інтересів України. Єврокомісія усвідомлює, що з набранням чинності Угодою про асоціацію, сторони мають враховувати інтереси один одного у питаннях розвитку енергетичних ринків", - відзначила заступник голови МЗС.

Водночас вона заявляє: "РФ відмахнулася від цієї ідеї як такої. Вважаючи, що ніхто не наважиться чи просто не зможе змусити їх дотримуватися європейських правил при будівництві NS2".

"Як бачимо, Єврокомісія наважилася. Чи зможе, залежатиме від дебатів в Раді ЄС і Європейському парламенті. Історія зі схваленням безвізу дає уявлення, як деколи складно схвалити рішення в ЄС. Відтак робота з адвокації інтересів України в енергетиці перейде на новий рівень інтенсивності", - підкреслила дипломат.

"І ще – ці зміни, у разі схвалення, стосуватимуться не лише NS2, але і української ГТС. Це буде ще одне правове нагадування про наші зобов’язання за Угодою про асоціацію та в рамах Енергетичного співтовариства", - додала Зеркаль.

Довідка УНІАН. На початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід території України.

Наприкінці жовтня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що газопровід «Північний потік-2» позбавить Україну 2,7 млрд дол. транзитних доходів на рік, що еквівалентно 3% ВВП країни.