Держатомрегулювання видала "Енергоатому" нову ліцензію на експлуатацію третього блоку ЗАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання видала Національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» нову ліцензію, згідно з якою компанія отримала право експлуатувати третій енергоблок Запорізької АЕС після продовження терміну його експлуатації - на наступні 10 років, до 5 березня 2027 року. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«На третьому блоці ЗАЕС виконано найбільший обсяг заходів, замінено дуже багато обладнання, яке відпрацювало свій ресурс. Зокрема, значний обсяг робіт виконаний на всіх трьох каналах безпеки, замінений конденсатор турбіни блоку, тобто оновлено обладнання, яке безпосередньо відповідає за безпеку експлуатації», - сказав голова Держатомрегулювання Григорій Плачков, під час вручення ліцензії.

За словами голови «Енергоатома» Юрія Недашковського, обсяг заходів, які були виконані для продовження терміну експлуатації третього енергоблоку, - найбільший за всю історію продовження ресурсу блоків українських АЕС.

Згідно з інформацією директора Запорізької АЕС Олександра Остаповця, які наведені в повідомленні, третій енергоблок вже підключений до мережі.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому. У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

У вересні 2016 року Держатомрегулювання прийняла рішення про продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року, а в жовтні - другого енергоблоку цієї станції, до 19 лютого 2026 року. 3 листопада було прийнято рішення про продовження (до 5 березня 2027 року) роботи третього блоку ЗАЕС.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.