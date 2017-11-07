Мінекономрозвитку ввело санкції проти російського постачальника вугілля до України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ввело санкції проти компанії ТОВ «Южтранс» (Шахти, Ростовська область), яка є одним із найбільших постачальників антрациту до України, зокрема для потреб енергогенеруючої компанії «Донбасенерго». Про це йдеться в наказі МЕРТ від 30 жовтня №1583, пише Ліга.net.

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Санкції вводяться на підставі запиту Служби безпеки і набудуть чинності через 40 днів. "За дії, які можуть зашкодити національній економічній безпеці", - йдеться в обґрунтуванні наказу. «Южтрансу» буде заборонено здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з господарюючими суб'єктами в Україні.

ТОВ «Южтранс» входить до Південної вугільної компанії, яка володіє видобувними активами в Ростовській області (шахтоуправління Садкинське). «Южтранс» є одним із найбільших постачальників вугілля сорту АШ з Росії. Це вугілля спалюється на теплових електростанціях. Також компанія поставляє антрацит для потреб металургійних та інших промислових підприємств в Україні (вугілля АМ, АТ та інші).

З травня по 22 жовтня цього року «Южтранс», за даними РЖД, поставила для «Донбасенерго» більше 100 тис. антрациту.

Це третій показник серед постачальників енергетичного вугілля до України після групи ДТЕК (шахтоуправління Обухівське) і холдингу Східвугілля (Печорська вугільна компанія).

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-жовтні 2017 року збільшила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні в 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,151 млрд дол.,

Основним постачальником за цей період була Росія (55,7%), постачання з якої становили 1,2 млрд дол. Друге місце зайняло вугілля зі США (25%,4, або 546,8 млн дол.), а третє - з Австралії (5,4%, або 116,4 млн дол.). З інших країн Україна імпортувала вугілля на 289,8 млн дол.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2016 році Україна порівняно з 2015 роком скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 млрд дол.

Цього року дві найбільші генеруючі компанії, які споживають енергетичне вугілля, законтрактували і налагодили постачання антрациту з ПАР (ДТЕК), а також зі США («Центренерго»).