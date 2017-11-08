Аналітики спрогнозували межу зростання цін на нафту

Ціна нафти марки Brent у вівторок, 7 листопада, перевищила максимум до червня 2015 року і досягла позначки $64,65 за барель. Американська нафта WTI в ході торгів досягала позначки $57,69 за барель, також показавши максимум з червня 2015 року, передає РБК.

За рік Brent подорожчала більш ніж на 41% з $46,15 за барель, за даними Bloomberg. Цьому сприяли подорожчання нафтопродуктів і циклічний підйом світової економіки, що охопила як розвинені, так і ринки, що розвиваються, випливає з опублікованого огляду аналітика Bank of America Merrill Lynch (BofA) Франциско Бланша під назвою «Де межа подорожчання нафти?».

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Стрибок ціни Brent вище $60 за барель став можливий завдяки зусиллям ОПЕК зі скорочення видобутку, а також у зв'язку із збільшенням попиту на нафту на тлі майже всеохоплюючого зростання глобальної економіки, відзначає Financial Times.

На думку Бланша, середня ціна Brent до 2020 року буде перебувати в діапазоні $60-65 за барель, однак на піку її вартість може досягати $75 за барель. За прогнозом банку, Brent буде коштувати в середньому $54 за барель у четвертому кварталі 2017 фінансового року і $56 за барель у четвертому кварталі 2018 року (WTI — $49 $52 відповідно, на піку може досягати $65 за барель).

В той же день, 7 листопада, прогнози вартості Brent поліпшили відразу два інвестбанки.

ING підвищив прогноз середньої ціни Brent на четвертий квартал 2017 року з $52 до $57 за барель, йдеться в огляді аналітиків банку, який цитує Bloomberg. Крім того, банк очікує, що ОПЕК продовжить дотримуватися угоди про скорочення видобутку до кінця 2018 року.

Morgan Stanley підвищив прогноз ціни Brent c $55 до $62 за барель у четвертому кварталі 2017 року.

«Попит на нафту продовжує зростати, ОПЕК, як і раніше обмежує видобуток, зростання видобутку в інших країнах незначне. В цих умовах споживачі все більше розраховують на сланцеву нафту, в той час як темпи її виробництва уповільнюються», — пишуть аналітики банку.

Із нефундаментальных факторів на нафту вплинули новини з Саудівської Аравії, де на вихідних пройшли арешти принців, бізнесменів і чиновників. Оголошена генеральним прокурором країни «перша фаза» боротьби з корупцією струснула королівство і шокувала інвесторів, пише Bloomberg, але позитивно позначилася на котируваннях сировини, відзначають експерти.