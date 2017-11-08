Нафта на світових ринках продовжує дешевшати

Ціни на нафту демонструють негативну динаміку в середу вранці в продовження корекції, розпочатої днем раніше, після того, як у понеділок вартість "чорного золота" оновила максимальні відмітки з 2015 року на тлі новин з Саудівської Аравії, повідомляє Прайм.

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Станом на 07:05 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,22% - до 63,55 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,38% - до 56,98 долара за барель.

"Трейдери зробили крок назад, щоб оцінити вплив з боку збільшення геополітичних ризиків", - наводить агентство Reuters думку аналітиків банку ANZ.

Напередодні вартість марки Brent подолала позначку в 64 долара за барель, а ціна на нафту марки WTI перевищила 57 доларів: це сталося вперше з літа 2015 року. Зростання цін на нафту в понеділок низка експертів пов'язали з затриманням членів королівської родини, міністрів і бізнесменів в Саудівській Аравії. У неділю Вищий комітет по боротьбі з корупцією Саудівської Аравії розпорядився затримати близько 40 впливових осіб, до числа яких увійшли члени королівської сім'ї, колишні міністри, військові та підприємці.

Також учасники торгів не залишили без уваги дані Американського інституту нафти (API). API повідомив в ніч на середу про зниження запасів нафти в США за минулий тиждень на 1,56 мільйона барелів, хоча аналітики чекали зниження показника на 2,7 мільйона барелів. Тижнем раніше показник скоротився на 5,1 мільйона барелів.