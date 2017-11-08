"Укргідроенерго" планує на 15% збільшити потужності українських гідроелектростанцій до 2026 року. Про це телеканалу "112 Україна" розповів Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

"У цьому році ми ввели 5 гідроагрегатів – це 3 на Канівській (ГЕС, - ред.) після реконструкції, один – Кременчук і один на Дніпрогесі, і ввели додатково 25 МВт нових потужностей", - розповів Сирота про темпи виконання компанією програми, яка була затверджена Кабміном до 2026 року.

«Укргідроенерго» корелює свої проекти з «Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року». Так до 2019 року буде завершено будівництво ІІ черги Дністровської ГАЕС, до 2023 року передбачається реалізувати проект з будівництва Канівської ГАЕС. Проект будівництва Каховської ГЕС-2, який заплановано реалізувати до 2024 року передбачає переведення роботи Каховської ГЕС із базової зони на пікову, а ліквідація холостих скидів води забезпечить більш повне використання водного потенціалу Дніпра. Взагалі до 2026 року в рамках реалізації проекту з ІІ черги реконструкції гідроелектростанцій передбачено нарощування потужностей діючих ГЕС на 307 МВт та підвищення безпеки роботи гідроспоруд через застосування сучасних систем керування, моніторингу та інших заходів.

"І, звичайно, нам потрібно якомога швидше впроваджувати стратегію-2030, яка затверджена. Не просто писати, а впроваджувати в усіх напрямках. Ми своє завдання робимо. І по інших генераціях нам, звичайно, необхідно це впроваджувати. Зараз є великий розвиток альтернативної енергетики, це сонце і вітер. Для цієї електроенергії потрібне регулювання, яке на сьогоднішній день найбільш ефективне за рахунок акумулюючих станцій. Їх також потрібно будувати. Вони вирівнюють. Сонце та вітер непередбачувані: є вітер – є електроенергія, вітер менший – менший виробіток електроенергії, сонце вдень дає електроенергію, вночі - ні. Звичайно, ці всі нерівномірності треба згладжувати. За рахунок чого? Тільки за рахунок гідроелектростанцій", - розповів Сирота.

Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року передбачається, що реалізація проектів в галузі значно підвищить рівень надійності, стійкості та ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи України. Втілення проектів також забезпечить необхідний обсяг маневрових потужностей, створить умови для якісного задоволення попиту на електроенергію. Взагалі Програмою передбачено, що до 2026 року частка маневрених потужностей ГЕС та ГАЕС в загальному балансі галузі має скласти 15,5%. Такий показник забезпечить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей та дасть можливість стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні.

В програму з розвитку гідроенергетики компанія вкладає власні кошти і залучає міжнародні фінансові організації. Левова частина грошей, які витрачаються на реконструкцію і модернізацію, – кредитні кошти Європейського інвестиційного банку та ЄБРР.