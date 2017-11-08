Україна готується до інтеграції вітчизняної та європейських енергосистем

Державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» підписала з ключовими виробниками електроенергії - компаніями «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Центренерго», «ДТЕК Енерго» і «Донбасенерго» меморандум про узгоджені дії в рамках майбутньої інтеграції Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України з енергосистемою Європи (ENTSO-E), повідомила прес-служба «Енергоатома».

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Повідомляється, що документ фіксує спільну зацікавленість всіх сторін у майбутньому приєднання ОЕС України до енергетичної системи континентальної Європи і передбачає створення спільної координаційної ради під керівництвом «Укренерго».

«Мета діяльності Ради - проведення фахових консультацій з технічних питань і сприяння якнайшвидшому виконанню Україною вимог Каталогу заходів, що є частиною Угоди про умови майбутнього об'єднання енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що впродовж місяця з моменту підписання Меморандуму представники сторін повинні розробити чіткий план заходів технічного характеру.

Також повідомляється, що сторони намагатимуться спільно відстоювати інтереси в питанні приєднання ОЕС України до енергетичної системи континентальної Європи у відносинах з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами України і міжнародними партнерами.

Як повідомляв УНІАН, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринку електроенергії України до внутрішнього енергетичного ринку Європейського Союзу, який уже включає 41 системного оператора і 34 країни-учасниці.

На початку травня 2017 року «Укренерго» прийняло стратегію розвитку на найближчі 10 років, що передбачає інтеграцію компанії в ENTSO-E. 28 червня компанія підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи.