Кабмін хоче продавати український газ на вільному ринку

Кабінет міністрів України розглядає можливість продажу частини обсягів газу «Укргазвидобування» на вільному ринку, тоді як зараз все видобуте компанією паливо реалізується за механізмом спеціальних зобов'язань акціонеру підприємства «Нафтогазу України».

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Про це під час засідання парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, коментуючи слова директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача про необхідність такого рішення для повноцінного запуску ринку газу в Україні.

«Щодо обсягів українського газу, що їх видобуває «Укргазвидобування». Ми згодні, що, мабуть, частину цих обсягів слід реалізовувати на умовах вільного ринку, при цьому повністю забезпечивши потреби побутових споживачів. Я думаю, що це ті позиції, які ми поділяємо і щодо яких найближчим часом буде ухвалено рішення», - сказав Кістіон.

Він також нагадав, що Кабмін сьогодні вже зробив важливий крок до відкриття ринку газу, затвердивши введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грішми замість клірингових операцій взаємозаліку.

«Це перший етап. Це дасть змогу суттєво розширити можливості входження бізнесу в ринок», - зазначив Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року компанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 млрд куб. м і сьогодні виконує державну програму з нарощування щорічного видобутку до 20 млрд куб. м до 2020 року (Стратегію «20/20»).

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсягу видобутку вуглеводнів у країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» є оптовим покупцем імпортного газу, а також купує газ у своєї дочірньої структури - найбільшої газовидобувної компанії «Укргазвидобування».