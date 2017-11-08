Будівництво нових об'єктів ядерної енергетики в Україні є економічно вигідним – президент "Енергоатома"

Будівництво нових об'єктів ядерної енергетики в Україні в найближчій перспективі є технічно доцільним і економічно вигідним, про що свідчать матеріали техніко-економічного обґрунтування добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомив голова компанії Юрій Недашковський під час круглого столу «Атомна енергетика: інвестиції в майбутнє України».

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«Сьогодні можна впевнено стверджувати, що в найближчій перспективі нове ядерне будівництво в Україні є технічно доцільним і економічно вигідним. Про це, зокрема, свідчать матеріали доопрацьованого техніко-економічного обґрунтування добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС разом із питаннями ядерної безпеки та впливу на навколишнє середовище, за якими отримано позитивні висновки державної експертизи», - сказав Недашковський.

Крім цього, він повідомив, що підприємства України здатні виробляти до 75% обладнання для будівництва нових енергоблоків АЕС.

«За оцінками фахівців, зокрема й «Енергоатома», на підприємствах України можлива локалізація до 75% виробництва обладнання і матеріалів для будівництва енергоблоків АЕС. Це захоплюючий показник», - сказав Недашковський.

При цьому він зазначив, що сьогодні реальний стан багатьох підприємств, на яких можна запустити таке виробництво, перебуває в далекому від задовільного стані.

«Ряд підприємств, які ми розглядаємо як наших ключових партнерів у новому ядерному будівництві, в дійсності вимагають серйозного оздоровлення, оновлення технологій і основних фондів», - сказав Недашковський.

Також він відзначив, що для будівництва нових енергоблоків необхідно вирішити ряд проблем у законодавчій і нормативній базі, у проведенні тендерних закупівель тощо. Одним із найважливіших питань є фінансування майбутнього будівництва нових блоків.

«Найскладнішим здається фінансове забезпечення будівництва. Звичайно, в українських реаліях це надскладне завдання, але воно вирішуване... Це дуже серйозний ресурс, доступ до якого стане можливий після переходу України з другої половини 2019 року на нову модель ринку електроенергії, а також після створення технологічної можливості для експорту української атомної електроенергії в країни ЄС», - зазначив президент «Енергоатома».

Також він нагадав, що компанія має позитивний досвід залучення довгострокових кредитів у міжнародних фінансових організаціях.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада «Енергоатом» отримав від «Китайської національної ядерної корпорації» (CNNC) та «Індустріального комерційного банку Китаю» (ICBC) пропозицію з надання кредитних коштів для фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС.