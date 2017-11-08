Єврокомісія схвалила поширення вимог ЄС на російський "Північний потік-2"

Європейська комісія схвалила пропозицію про розповсюдження європейського енергетичного законодавства на газопровід «Північний потік-2», яким Росія планує транспортувати газ в обхід України по дну Балтійського моря, а також у комісії заявили, що Євросоюз продовжує підтримувати транзит газу через територію України.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook, з посиланням на офіційно опубліковану інформацію Єврокомісії, повідомляє заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію про розповсюдження на газопроводи з третіх країн, зокрема й на «Північний потік-2», вимог Третьої газової директиви 2009/73», - написала вона, відзначивши, що в подальшому ця ініціатива має одержати підтримку в Раді ЄС і Європарламенті.

За словами Зеркаль, ЄС продовжує підтримувати транзит російського газу через територію України.

«Позиція Комісії щодо «Nord Stream 2» добре відома. ...«Nord Stream 2» не може реалізуватися в правовому вакуумі або лише відповідно до законодавства третьої країни. Якщо він буде побудований, цей трубопровід вимагає правової рамки, яка враховує ключові принципи правил енергетичного ринку ЄС», - зазначила заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», що доповнить вже працюючі дві нитки «Північного потоку-1».

Наприкінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2». 14 вересня європейський комісар із питань клімату та енергетики Мігель Каньєте на засіданні Європарламенту заявив, що немає необхідності в реалізації «Північного потоку-2».

За словами голови «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. За оцінками посла США в Україні Марі Йованович, «Північний потік-2» позбавить Україну 2,7 млрд дол. транзитних доходів на рік, що еквівалентно 3% ВВП країни.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».