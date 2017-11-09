Росії доведеться відкласти будівництво "Північного потоку-2" в обхід України - ЗМІ

Російський монополіст "Газпром" може відкласти початок будівництва газопроводу «Північний потік-2» через заперечення з боку Данії, яка готує поправки в законодавство, що можуть закрити для проекту територіальні води країни.

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Про це повідомив головний фінансовий директор зареєстрованої в Швейцарії Nord Stream-2 AG Пол Коркоран, передає Platts.

За його словами, перешкодою для будівництва стане законопроект, який готується парламентом Данії. Він розширить перелік підстав, за якими данський уряд зможе відмовляти в дозволі на будівництво у своїх територіальних водах: до екологічних ризиків додадуться міркування національної безпеки. Документ планують ухвалити в листопаді, він набуде чинності в січні 2018-го.

Росії доведеться міняти маршрут прокладки майбутнього газопроводу. Відповідно, це відтермінує початок будівництва, а також збільшить його вартість, зазначає Коркоран.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2017 року Європейська комісія схвалила пропозицію про поширення європейського енергетичного законодавства на газопровід «Північний потік-2», яким Росія планує транспортувати газ в обхід України дном Балтійського моря, а також у комісії заявили, що Євросоюз продовжує підтримувати транзит газу через територію України.

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», який доповнить вже працюють дві нитки «Північного потоку-1».

В кінці квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2». 14 вересня європейський комісар з питань клімату та енергетики Мігель Каньєте на засіданні Європарламенту заявив, що немає необхідності в реалізації «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».