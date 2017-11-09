Нацкомісія знизила тариф на електроенергію від "Енергоатому" майже на 3%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг знизила тариф на відпуск електроенергії, яку виробляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на період листопад-грудень 2017 року на 2,9% - до 46,61 копійки/кВт-год з 48 копійок/кВт-год. Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора.

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Також комісія знизила тариф на відпуск з АЕС теплової енергії на 0,6% - до 76,66 гривні/Гкал з 77,14 гривні/Гкал та збільшила розмір інвестиційної програми "Енергоатому" на 2017 рік до 6,075 мільярда гривень з 5,349 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року НКРЕКП прийняла рішення знизити тариф на відпуск електроенергії для "Енергоатому" на 2017 рік на 8,6% - до 46,6 копійки/кВт-год. З 1 квітня регулятор підвищив тариф до 48 копійок/кВт-год.

На початку серпня 2017 року на засіданні уряду міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Нацкомісія має переглянути позицію по відношенню до тарифу "Енергоатому", оскільки його ставка дуже низька, тоді як компанія виробляє 58% всієї електроенергії країни.

У середині жовтня регулятор схвалив проект рішення про збільшення на 14% тарифу "Енергоатому" на відпуск електроенергії в 2018 року - до 54,7 копійки за кВт-год. Цей проект ще обговорюється, поки остаточного рішення щодо нього не прийнято.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.